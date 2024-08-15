Тбилиси, 15 августа, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Для грузинских властей не принципиально, когда именно Евросоюз откроет переговоры с республикой о вступлении в сообщество, заявил на брифинге 15 августа премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Инна Кукуджанова/ТАСС

«Открытие переговоров о вступлении в ЕС не является для нас принципиальным», — сказал Кобахидзе.

Ранее он не исключал, что переговоры о вступлении Грузии в Европейский союз могут начаться уже в 2024 году.

Как передавало ИА Регнум, в апреле между Грузией и Западом начали резко портиться отношения, когда правящая в стране партия «Грузинская мечта» решила принять закон об иностранных агентах. В ответ на принятие закона глава евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил, что ЕС «закроет дверь» для страны, если она продолжит курс, который Запад считает неприемлемым. Он добавил, что Брюссель будет искать, как надавить на Тбилиси.

Более того, еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе намекнул на судьбу его словацкого коллеги Роберта Фицо, которого тяжело ранили во время покушения.

Журнал Foreign Policy, ссылаясь на информированные источники, заявил, что Грузию могут лишить статуса кандидата на вступление в ЕС из-за этого закона. Несмотря на все угрозы и на многотысячные акции протеста в Тбилиси, в Грузии 3 июня приняли закон об иностранных агентах.

Служба внешней разведки России 9 июля опубликовала заявления о планах США добиться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики, которые назначены на 26 октября. Отмечалось, что Вашингтон собирается использовать президента Грузии Саломе Зурабишвили для разжигания антиправительственных настроений.

Политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян в беседе с ИА Регнум не исключил, что в Грузии могут организовать цветную революцию, пытаясь сменить власть. По мнению эксперта, действия грузинских властей разозлили Запад и он перейдёт к жестким мерам.