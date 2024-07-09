Москва, 9 июля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки намерены использовать президента Грузии Саломе Зурабишвили для разжигания антиправительственных настроений с целью попытки смены власти в республике. Об этом 9 июля сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

IRAKLI GEDENIDZE/POOL/EPA/ТАСС Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Отмечается, что Вашингтон планирует заложить в основу своей пропагандистской акции «сенсационное разоблачение» о том, что во всех бедах Грузии якобы виновата Россия. США хотят обвинить правящую в стране партию «Грузинская мечта» в «политической несамостоятельности», которая может увести республику от вхождения в Евросоюз.

«Ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений должна сыграть грузинский президент Зурабишвили», — говорится в сообщении.

В пресс-бюро уточнили, что, по задумке американской стороны, Зурабишвили даст интервью одному из американских СМИ и обвинит правительство страны в «деградации» процесса переговоров по вступлению Грузии в ЕС, предупредив о «катастрофических последствиях» сближения с Россией и о якобы наносимом республике ущербом российскими релокантами.

При этом Вашингтон устами президента Грузии собирается подготовить избирателей страны к «некоему политическому сюрпризу «Грузинской мечте» со стороны оппозиции», который в итоге может стать очередной цветной революцией, проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 июля в пресс-бюро СВР рассказали, что Вашингтон намерен добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики, которые пройдут 26 октября. По информации ведомства, США уже разработали масштабную информационную кампанию по дискредитации правящей в республике партии.

Западные страны негативно отреагировали на принятие правительством Грузии закона об иноагентах, который предполагает обязательную регистрацию и финансовую отчётность для неправительственных организаций, получающих свыше 20% доходов из-за границы. Так, в ходе рассмотрения парламентом Грузии инициативы об иноагентах еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи намекнул премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе на судьбу его словацкого коллеги Роберта Фицо, получившего тяжёлое ранение во время покушения.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 24 июля заявил, что Брюссель «закроет дверь» для Грузии в случае, если грузинская сторона продолжит неприемлемый для Запада политический курс.

Замглавы МИД России Михаил Галузин 4 июня заявил, что Запад может попытаться организовать в Грузии новый майдан. По его словам, США и ЕС решили взяться за Грузию из-за принятия властями страны закона об иноагентах.