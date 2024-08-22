Краснодар, 22 августа, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Спасатели продолжают поиски одного члена экипажа парома, атакованного Вооружёнными силами Украины в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Об этом вечером 22 августа сообщили в пресс-службе МЧС России.

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«В Краснодарском крае продолжаются поиски. По уточнённой информации, неизвестно местонахождения одного человека», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 17 членов экипажа судна. По его словам, на месте ЧП во избежание распространения топлива установили боновые заграждения, поверхность воды обработали сорбентом.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» днём 22 августа. В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что паром затонул в акватории порта в результате полученных повреждений, к ликвидации последствий ЧП от МЧС привлекли 43 человек и 13 единиц техники. Очагов в возгорания на территории самого порта не было.