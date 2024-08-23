Вашингтон, 23 августа, 2024, 04:42 — ИА Регнум. Киевский режим, решившись на сомнительную авантюру и вторгнувшись в Курскую область, лишил себя шансов на мирные переговоры. Об этом 22 августа сообщило американские издание Newsweek.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

«Истинный исход станет очевиден только в ближайшие дни или недели. Тем не менее политические последствия уже очевидны», — говорится в материале.

Отмечается, что украинские власти, решившись на вторжение в Курскую область, усугубили ситуацию как для себя, так и для остального мира. По мнению авторов материала, киевский режим играет с огнём и провоцирует эскалацию конфликта, умышленно подстрекая Россию к более жёстким ответным действиям.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с правительством по ситуации в Курской области предположил, что Киев, выполняя волю западных хозяев, стремится улучшить свои позиции в возможном переговорном процессе. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва не намерена вести переговоры с теми, кто без разбора наносит удары по гражданскому населению и создаёт угрозу для объектов ядерной энергетики.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подчёркивала, что вторжение украинских войск в Курскую область является очередным терактом киевского режима, направленным против мирного населения. Посол России в США Анатолий Антонов 22 августа выразил уверенность в том, что формирования ВСУ, вторгшиеся в российский регион, несомненно, будут уничтожены.

Украинские войска атакуют Курскую область с 6 августа. Вооружённые силы России остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны Российской Федерации от 22 августа, ВСУ с момента начала боевых действий в Курской области потеряли более 4700 военнослужащих, 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортёра, 336 боевых бронированных машин, 32 артиллерийских орудия, пять установок ЗРК и десять пусковых установок РСЗО, что числе три HIMARS и одну MLRS американского производства.