Ново-Огарево, Московская область, 12 августа, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Запад руками украинцев ведёт войну против России, а Киев выполняет волю западных хозяев, заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости Владимир Путин

«Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев выполняет их волю, руками украинцев Запад с нами (Россией. — Прим. ред.) воюет», — сказал Путин на оперативном совещании.

В частности, российский лидер заявил, что именно атаками на Курскую область противник выполняет волю западных хозяев.

Также Путин предположил, что Киев стремится улучшить свои переговорные позиции в дальнейшем. Однако российская сторона не готова проводить переговоры с людьми, которые «без разбора наносят удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, стремятся создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа украинские подразделения попытались прорваться на территорию Курской области, но пограничники ФСБ вместе с бойцами российской армии разгромили и отбросили силы противника. В провокации со стороны ВСУ участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин.

В результате уничтожили 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра, три бронемашины «Казак» и инженерную машину разграждения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака ВСУ в Курской области является очередным террористическим актом со стороны властей Украины.