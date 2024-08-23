Курск, 23 августа, 2024, 07:43 — ИА Регнум. Вторжение Вооружённых сил Украины в Курскую область не приведёт к созданию на территории России «буферной зоны». Об этом 22 августа заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, подчеркнув, что это невозможно.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Это невозможно… Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет», — указал дипломат в беседе с журналистами.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что у США, несмотря на заявление Киева о том, что цель вылазки ВСУ в Курскую область якобы состоит в попытке создания так называемой «буферной зоны», остаётся ряд вопросов.

В связи с этим заявлением Антонов подчеркнул, что российская сторона не намерена контактировать с Соединёнными Штатами относительно своих действий по выдворению украинских формирований из Курской области.

«Не американцам судить, что должна делать Россия и как Россия будет защищать свои рубежи», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в эфире Первого канала Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что формирования ВСУ, вторгшиеся в российский регион, несомненно, будут уничтожены. По его словам, последние события только подтвердили необходимость продолжать укрепление армии и флота РФ.

Украинские войска атакуют Курскую область с 6 августа. Вооружённые силы России остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны Российской Федерации от 22 августа, ВСУ с момента начала боевых действий в Курской области потеряли более 4700 военнослужащих, 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортёра, 336 боевых бронированных машин, 32 артиллерийских орудия, пять установок ЗРК и десять пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одну MLRS американского производства.