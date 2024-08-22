Москва, 22 августа, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Специалисты МЧС РФ усилили мониторинг радиационной обстановки в Курской, Белгородской, Ростовской и Запорожской областях, а также в Крыму. Об этом 22 августа доложил глава ведомства Александр Куренков на совещании по ситуации в приграничных регионах с президентом России Владимиром Путиным.

Северное УГМС

«Подразделениями радиационной, химической и биологической защиты усилен мониторинг радиационной обстановки в Курской, Белгородской, Ростовской, Запорожской областях и Республике Крым», — сказал он.

Куренков добавил, что для наращивания сил и средств в Курскую область перебросили дополнительные силы МЧС России, включая сводный пиротехнический отряд, и территория площадью 10 га уже очищена от взрывоопасных предметов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 августа глава государства рассказал, что украинские боевики пытались наносить удары по Курской атомной электростанции (АЭС). Путин уточнил, что российская сторона сообщила об этом Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), которое пообещало прислать специалистов для оценки ситуации.

Город Энергодар в Запорожской области 11 августа подвергся атаке со стороны украинских формирований, в результате чего вспыхнул пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС. Инцидент не отразился на работе станции, а специалисты Федерального медико-биологического агентства не зафиксировали превышения радиационного фона в городе.

Эксперты МАГАТЭ 12 августа получили информацию об атаке беспилотника на одну из градирен АЭС. При этом они заявили, что якобы не смогли определить причины пожара на башне градирни.

Путин в середине июля назвал большой ошибкой игнорирование западными странами ударов ВСУ по Запорожской АЭС. Глава государства подчеркнул, что эта ситуация требует внимания со стороны российских властей.