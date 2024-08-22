Москва, 22 августа, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Украинские войска ночью попытались нанести удары по Курской АЭС, Россия проинформировала МАГАТЭ, агентство обещало прислать специалистов, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в приграничных регионах.

Илья Питалев/РИА Новости

«Противник пытался сегодня ночью наносить удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», — сказал глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа военкор Марат Хайруллин со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что ВСУ готовят взрыв «грязной» бомбы. По его данным, украинская армия намерена нанести удар по местам хранения отработанного топлива атомных электростанций и уже завезла предназначенные для этого спецбоеголовки в город Жёлтые Воды Днепропетровской области.

В Минобороны России подчёркивали, что ведомство с надлежащей осторожностью относится к информации о подготовке киевским режимом провокации на Курской АЭС. Руководство военного ведомства расценивает подобные действия как прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией «О борьбе с актами ядерного терроризма».

21 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о планах посетить Курскую АЭС на следующей неделе. Он отметил, что намерен встретиться с руководством станции и узнать, совершались ли на неё атаки. Также он выразил опасения, что АЭС якобы находится в зоне досягаемости артиллерии украинских войск.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проинформировала, что Москва находится в контакте с МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской и Курской АЭС. По её словам, в настоящее время прорабатываются модальности визита Гросси.