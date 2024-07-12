Москва, 12 июля, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Игнорирование Западом ударов, которые наносит украинская армия по Запорожской АЭС, является большой ошибкой, заявил 12 июля президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Евгением Балицким в Кремле.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Противник наносит удары прямо по станции — это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны. И, к сожалению, не привлекает внимания со стороны тех людей и тех сил, которые киевский режим поддерживают сегодня. Это большая их ошибка», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3901528" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким

Президент назвал обеспечение безопасности всей Запорожской области, её жителей, ключевым вопросом на сегодняшний день. Эта безопасность будет обеспечена.

новость дополняется