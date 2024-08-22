Москва, 22 августа, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Из приграничных районов Курской области эвакуировали 115 тыс. человек, доложил президенту России Владимиру Путину на совещании 22 августа первый вице-премьер Денис Мантуров.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Российский лидер в режиме видеоконференции провёл совещание о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях. В нём, помимо Мантурова, который занимается всеми вопросами социально-экономического характера на этих территориях, приняли участие главы упомянутых областей.

«Я начну в первую очередь с Курской области: там, где идёт интенсивная эвакуация жителей. На сегодня из опасных районов отселено 115 тыс. человек», — заявил Мантуров.

В свою очередь врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил, что восемь районов, где проживают более 152 тыс. человек, попали в зону отселения. По его данным, свыше 133 тыс. уже выехали.

«По состоянию на сегодня, выехали 133 190 человек, осталось 19 376 человек, продолжаем отселение в безопасные места», — уточнил врио главы региона.

В ходе совещания Мантуров также добавил, что правительство дополнительно выделит МЧС 1,9 млрд рублей в связи с ситуацией в приграничных регионах. Кабмин также подготовил решение о выделении 858 млн рублей на оказание помощи жителям в приграничных регионах из-за утраты имущества.

Как сообщало ИА Регнум, начиная с 6 августа украинские военные предпринимают попытки атаковать Курскую область. Российские военные не позволили им проникнуть вглубь региона, остановив ВСУ в приграничных районах. Согласно последним данным, опубликованным Минобороны России, совокупные потери ВСУ на курском направлении достигли 4700 военных.

В медицинских службах 21 августа сообщили, что число погибших при атаке ВСУ на Курскую область возросло до 31 человека. В общей сложности у 143 человек медики диагностировали травмы различной степени тяжести.

В регионе развернули 84 пункта временного размещения, в которых находятся свыше 66,5 тыс. жителей, в том числе почти 1,4 тыс. детей.