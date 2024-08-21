Курск, 21 августа, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Число погибших при атаке Вооружённых сил Украины на Курскую область возросло до 31 человека. Об этом 21 августа сообщили в медицинских службах.

Владимир Гердо/ТАСС

По состоянию на утро среды у 143 человек диагностированы травмы различной степени тяжести, 79 из них госпитализировали в больницы.

В числе пострадавших четверо детей, передавала Lenta.ru.

Как передавало ИА Регнум, украинские боевики атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС России остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. По данным на 20 августа, совокупные потери ВСУ составили более 4130 человек, 58 танков, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортёров и ряд другой техники.

17 августа сообщалось, что из курских приграничных районов за сутки выехали самостоятельно и организованными группами 1724 человека. В регионе развернули 84 пункта временного размещения, в которых находятся больше 66,5 тыс. жителей, в том числе почти 1,4 тыс. детей.

Спустя два дня стало известно, что приграничные регионы покинули около 13 тыс. детей. Часть из них разместили в других регионах России, предложивших свою помощь.