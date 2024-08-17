Курск, 17 августа, 2024, 22:53 — ИА Регнум. Из курских приграничных районов за сутки выехали самостоятельно и организованными группами 1724 человека. Об этом 17 августа сообщила пресс-секретарь врио губернатора региона Ирина Толмачёва.

Иван Шилов ИА REGNUM Автобусы

«В первую очередь внимание уделяется семьям с детьми и пожилым гражданам. В области развёрнуты 84 пункта временного размещения, в которых находятся больше 66,5 тыс. жителей приграничных районов, в том числе почти 1,4 тыс. детей», — отметила она в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале регионального правительства.

По словам Толмачёвой, в 24 регионах России организовали работу 171 пункта временного размещения граждан, в которых содержатся около 10 тыс. человек, в том числе 3 тыс. детей. Людям также оказывается психологическая помощь.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС России остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. По данным Минобороны на 17 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ всего потеряли до 3160 военных, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронемашины, 111 автомобилей, пять установок ЗРК, шесть пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS, 24 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Украинским войскам, участвующим во вторжении на российскую территорию, ставили задачу по захвату стратегических объектов в Курской области, а также части Белгородской области, заявил заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов. В обнаруженных планах руководства НАТО отмечалось, что ВСУ должны занять значительную территорию и это будет использовано для предъявления ультиматума России. Составители планов не учли тот факт, что Россия не отступит и будет биться до конца. Большую часть из 12 тыс. брошенных в регион украинских боевиков уничтожили, отметил Алаудинов.