Москва, 22 августа, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с момента начала боевых действий на курском направлении потеряли в общей сложности 4700 бойцов. Об этом 22 августа сообщило Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Также украинская армия за более чем две недели боёв лишилась 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортёров, 32 артиллерийских орудий, пяти установок зенитно-ракетных комплексов, 10 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе трех РСЗО HIMARS и одной MLRS.

Также российские военные уничтожили 336 боевых бронированных машин, 148 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Только за прошедшие сутки потери ВСУ на этом направлении превысили 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, 20 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие и 15 автомобилей.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в оборонном ведомстве.

Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 25 014 единиц автомобильной специальной техники Вооружённых сил Украины.

Как сообщало ИА Регнум, украинские формирования начали атаки на Курскую область с 6 августа. Российские военные не позволили им проникнуть вглубь региона, остановив ВСУ в приграничных районах.

Командир спецназа «Ахмат», замначальника военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 21 августа заявил, что российские военные блокировали украинские формирования на курском направлении и выдавливают их из населённых пунктов. По его словам, украинская армия понесла большие потери. Командование ВСУ начало выводить часть подразделений с курского направления для перенаправления их на другие участки фронта и для нового удара, добавил военнослужащий.

Обозреватель Айван Эланд в статье для американского журнала The American Conservative заявил, что действия ВСУ в приграничных районах Курской области могут привести Украину к катастрофе на фоне превосходства России в ресурсах.