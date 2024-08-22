Вашингтон, 22 августа, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Американский предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск считает, что проводимая правительствами многих стран мира политика может привести к гражданским войнам в этих государствах. Он написал об этом 22 августа в соцсети X (бывш. Twitter).

Grzegorz Wajda/Global Look Press Илон Маск

Бизнесмен таким образом прокомментировал одну из публикаций писателя из Британии Константина Кисина, раскритиковавшего корреспондента телеканала NBC News, который пытался выставить Маска в дурном свете в ходе интервью с ним.

Журналист в беседе с предпринимателем обратил внимание на слова Маска о том, что в Великобритании может начаться гражданская война на фоне происходящих в этой стране беспорядков.

В своём комментарии мультимиллиардер подчеркнул, что определённо не хочет начала гражданской войны нигде.

«Но, когда политику идентичности возвышают над национальной гордостью, как это сейчас делают многие правительства, она становится неизбежной», — отметил Маск.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа Маск заявил, что в Великобритании на фоне массовых протестных акций может начаться гражданская война. Позднее предприниматель раскритиковал британского премьер-министра Кира Стармера за его заявления о протестующих, призвав его беспокоиться не только о мусульманских общинах в стране.

В городе Саутпорт на северо-западе Англии 29 июля 17-летний подросток напал с ножом на детей в возрасте от 6 до 11 лет, находившихся на занятии по танцам и йоге. В результате этого три девочки погибли и ещё восемь детей получили ранения. Подросток, которому предъявили обвинения в убийствах, попытках убийства и хранении холодного оружия, оказался выходцем из семьи мигрантов из Раунды.

После этого в начале августа в нескольких городах Великобритании начались акции протеста против наплыва нелегальной миграции. Протестные акции также захлестнули североирландский Белфаст, в котором полиции пришлось разделить две группы демонстрантов после того, как они начали оскорблять и бросать друг в друга предметы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала британские власти воздержаться от необоснованного применения насилия к протестующим. Дипломат напомнила, что у граждан страны есть право на выражение несогласия с политикой своего государства.