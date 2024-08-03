Лондон, 3 августа, 2024, 20:44 — ИА Регнум. В нескольких городах Великобритании начались акции протеста против наплыва нелегальных мигрантов, поводом стала гибель трёх детей в результате нападений вооружённого ножом человека в Саутпорте, сообщает 3 августа телеканал ITV.

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«В субботу протесты начались в Манчестере, Лондоне, Хартлпуле, Портсмуте и Лидсе», — говорится в сообщении.

Так, около 200 человек прошли по центру Манчестера. В Портсмуте также прошла акция против нелегалов — в ней приняли участие от 200 до 300 человек. Ещё около 150 человек собрались в Лидсе, где были слышны антимусульманские лозунги. Там же для избежания стычек между демонстрантами были установлены ограждения на расстоянии в 20 метров, которые охраняли около 20 полицейских.

Помимо этого, протесты и ответные акции прошли в североирландском Белфасте. Полиции пришлось разделить две группы демонстрантов после того, как они начали обмениваться оскорблениями и бросать друг в друга предметы.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля в Саутпорте 17-летний подросток напал с ножом на детей в возрасте от 6 до 11 лет, находившихся на занятии по танцам и йоге. Три девочки погибли, ещё восемь детей получили ранения. Нападавшему предъявили обвинения в убийствах, попытках убийства и хранении холодного оружия.

Депутат Прити Пател, претендующая на пост лидера оппозиционной Консервативной партии, заявила 3 августа, что парламент Великобритании необходимо срочно отозвать с каникул в связи с массовыми беспорядками. По её словам, настало время для «размышления и солидарности на национальном уровне». Парламент должен объединиться и осудить насильственные протесты, заявила Пател.