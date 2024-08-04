Вашингтон, 4 августа, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Массовые беспорядки в Великобритании перерастут в гражданскую войну. Об этом в соцсети Х написал американский бизнесмен Илон Маск, комментируя видео протестов в британских городах.

flectone.ru Столкновения митингующих с полицией в Великобритании

«Гражданская война неизбежна», — предсказал Маск.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа в нескольких городах Великобритании начались акции протеста против наплыва нелегальных мигрантов. Поводом для этого послужила гибель трёх детей в результате нападений вооружённого ножом человека в Саутпорте. Акции также прошли в североирландском Белфасте, где полиции пришлось разделить две группы демонстрантов после того, как они начали обмениваться оскорблениями и бросать друг в друга предметы.

В городе Саутпорт на северо-западе Англии 29 июля 17-летний подросток напал с ножом на детей в возрасте от 6 до 11 лет, находившихся на занятии по танцам и йоге. Три девочки погибли, ещё восемь детей получили ранения. Нападавшему предъявили обвинения в убийствах, попытках убийства и хранении холодного оружия.

Из-за массовых беспорядков к срочному отзыву с каникул призвала парламент Великобритании депутат Прити Пател, претендующая на пост лидера оппозиционной Консервативной партии. По её словам, настало время для «размышления и солидарности на национальном уровне». Парламенту нужно объединиться и осудить насильственные протесты, заявила Пател.