Лондон, 4 августа, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Москва призывает британские власти воздержаться от необоснованного применения насилия к протестующим, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Andy Barton/Global Look Press

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что, несмотря на приверженность британских властей «демократическим принципам», министр внутренних дел Британии Ивет Купер разрешила полиции применять силу в отношении протестующих.

«Как известно, Россия не допускает вмешательства во внутренние дела иностранных государств, воздерживается от навязчивых наставлений по разрешению внутренних проблем и кризисов. Напротив, такой политикой занимаются как раз западные страны во главе с США, которым следовало бы обращать больше внимания на собственные серьёзные проблемы вместо того, чтобы заниматься подрывом стабильности в мире», — отметила Захарова.

Представитель МИД также напомнила о беспочвенных обвинениях Великобритании в адрес России в подавлении инакомыслия и цензуре.

Дипломат указала на то, что британские граждане имеют полное право на выражение несогласия с политикой своего государства.

«Призываем Лондон воздерживаться от необоснованного и непропорционального применения насилия в отношении протестующих и обеспечить соблюдение права британцев на свободу собраний», — говорится в опубликованном на сайте МИД комментарии.

Как передавало ИА Регнум, в различных городах Великобритании более 90 человек были задержаны из-за беспорядков, возникших на акциях протеста против наплыва нелегальных мигрантов. Как отмечало Daily Mail, воспользовавшись хаосом во время беспорядков, мародёры грабили магазины по всей Великобритании.

Депутат Прити Пател, претендующая на пост лидера оппозиционной Консервативной партии, заявила 3 августа, что парламент Великобритании необходимо срочно отозвать с каникул в связи с массовыми беспорядками.

Акции протеста в Великобритании начались против наплыва нелегальных мигрантов, поводом для которых стала гибель трёх детей в Саутпорте. В этом городе 29 июля 17-летний подросток напал с ножом на детей в возрасте от 6 до 11 лет, находившихся на занятии по танцам и йоге.

По мнению американского бизнесмена Илона Маска, массовые беспорядки в Великобритании перерастут в гражданскую войну.