Москва, 19 августа, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили железнодорожную станцию Выемка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 19 августа рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, освободили железнодорожную станцию Выемка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Конашенков уточнил, что армия России нанесла удары по личному составу и технике нескольких бригад Вооружённых сил Украины у Константиновки, Часова Явар, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива в ДНР. В результате украинские боевики за сутки потеряли до 570 бойцов и шесть автомобилей.

«Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-миллиметровые гаубицы М777 и М198 производства США, две 155-миллиметровые гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-миллиметровая гаубица Д-20, две 122-миллиметровые гаубица Д-30», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа Конашенков рассказал, что российские военные освободили населённый пункт Свиридоновка в ДНР. Он уточнил, что группировка войск «Центр» также нанесла удары по позициям ряда бригад ВСУ у Воздвиженки, Калиново, Птичьего, Новоэкономического и Долиновки.

В Минобороны 16 августа сообщили об освобождении армией России Сергеевки в ДНР. В ведомстве уточнили, что также ВС России за сутки успешно отразили 20 попыток контратак противника.