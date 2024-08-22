Москва, 22 августа, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Принятый на Украине закон, который позволяет запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), является несовместимым с верховенством права. Об этом говорится в сообщении Священного синода Русской православной церкви (РПЦ), опубликованном на сайте РПЦ.

Анна Марченко/ТАСС Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий

«Принятый законопроект несовместим с представлениями о верховенстве закона, является политической декларацией, имеющей своей целью легализовать уничтожение религиозной общины большинства», — говорится в заявлении.

Отмечается, что законопроектом устанавливаются критерии, на основании которых можно установить группу лиц, которую связывает принадлежность к УПЦ, а также целенаправленно осуществлять политические репрессии против них.

В Синоде РПЦ уточнили, что также этот закон позволяет украинским судам запрещать деятельность любых религиозных общин на контролируемой Киевом территории, если они якобы аффилированы с какими-либо религиозными организациями в России.

«Для соответствующего решения суда будет достаточно заключения «религиоведческой экспертизы», которая в условиях «охоты на ведьм» может быть и будет фальсифицироваться», — поясняется в сообщении.

В РПЦ также указали на то, что инициаторами этого документа были украинские чиновники высшего уровня, депутаты Верховной рады, радикальные правые политики и общественные деятели, представители раскольнических организаций и Украинской греко-католической церкви, которые не скрывали, что он направлен именно против УПЦ.

«Цель этого закона — в ликвидации её и всех её общин либо в принудительном их переводе в иные религиозные организации. Сотни монастырей, тысячи общин, миллионы православных верующих на Украине окажутся вне правового поля, потеряют своё имущество и место молитвы», — добавляется в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа депутат Ярослав Железняк сообщил, что украинская Верховная рада приняла в окончательном чтении законопроект о запрете канонической УПЦ. Он уточнил, что документ ступит в силу через 30 дней с момента опубликования.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 22 августа доложил патриарху Константинопольскому Варфоломею о законе, запрещающем на контролируемой Киевом территории каноническую УПЦ. По его утверждению, документ якобы сделает Украину духовно независимой.

Глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент 20 августа заявил, что этот закон противоречит конституции Украины. Священник уточнил, что юридическое управление Рады ранее установило несоответствие законопроекта о запрете церкви нескольким её фундаментальным статьям.

Представитель ООН Элизабет Троссел 21 августа заявила, что управление верховного комиссара организации начало анализ положений принятого Киевом закона о фактическом запрете УПЦ. По её словам, УВКПЧ продолжит наблюдать за ситуацией с УПЦ на Украине.

Посол МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович 20 августа заявил, что киевский режим готов надругаться над верой миллионов человек в угоду политическим целям. Дипломат уточнил, что, пренебрегая верой своих граждан, режим Зеленского лишь углубляет раскол украинского общества.