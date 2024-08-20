Киев, 20 августа, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Решение киевского режима запретить на Украине деятельность канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата) противоречит конституции страны, заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент. Об этом 20 августа сообщило украинское издание «Страна. ua».

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Он напомнил, что юридическое управление Верховной рады ранее установило несоответствие законопроекта о запрете церкви нескольким фундаментальным статьям украинского Основного закона, ратифицированным Киевом в международных договорах.

«Если бы миллионы верующих украинских граждан знали, что нынешний парламент будет запрещать церкви, то, очевидно, на выборах сформировали бы совершенно иной его состав», — добавил священнослужитель.

Как предавало ИА Регнум, Верховная рада приняла в окончательном чтении законопроект о запрете УПЦ. За него проголосовали 265 депутатов. Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Глава Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что запрет УПЦ на Украине приведёт к массовому насилию в стране. Он также назвал это решение грубейшим нарушением представлений о свободе совести и правах человека в отношении миллионов верующих.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций поддержать законопроект о запрете УПЦ, назвала сатанистами тех, кто выступает за эту инициативу.