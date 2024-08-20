Москва, 20 августа, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским готов надругаться над верой миллионов человек в угоду политическим целям. Об этом 20 августа заявил посол МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Принятие на Украине закона о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) свидетельствует об умышленном уничтожении Киевом христианства вопреки конституции страны.

«Режим Зеленского в очередной раз подтвердил свою диктаторскую сущность, готовность предать самое святое, надругаться над верой миллионов сограждан в угоду своим политическим целям», — цитируются слова дипломата в Telegram-канале ведомства.

Аскальдович подчеркнул, что, пренебрегая верой своих граждан, режим Зеленского лишь углубляет раскол украинского общества. В его действиях прослеживается чёткая цель — разрушить вековые духовные устои народа.

МИД решительно осуждает решение, делающее возможным полный запрет канонической УПЦ, и призывает мировое сообщество противодействовать произволу киевского режима в отношении канонического православия в стране.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект о запрете канонической УПЦ. Закон поддержали 265 депутатов при 226 необходимых голосах. Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Глава Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда уверен, что принятие закона приведёт к актам массового насилия в отношении верующих. Он отметил, что этот беззаконный акт является грубейшим нарушением представлений о свободе совести и правах человека и создаёт правовую базу для тотальной ликвидации приходов канонической УПЦ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 августа назвала поддержавших запрет УПЦ на Украине сатанистами.

Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в беседе с ИА Регнум назвал действия украинских политиков бесовщиной, замешанной на политике. Вероятно, будут страдания, которые в христианской культуре принимаются со смирением, добавил он.