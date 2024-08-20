Киев, 20 августа, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата). Об этом 20 августа сообщил депутат Ярослав Железняк.

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«Рада приняла доработанный законопроект № 8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с Россией, во втором, окончательном чтении. За проголосовали 265 депутатов», ― написал парламентарий в Telegram-канале.

Он уточнил, что закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Как передавало ИА Регнум, законопроект, внесённый в парламент правительством Украины по поручению главы киевского режима Владимира Зеленского, депутаты приняли в первом чтении осенью 2023 года. Представители совета, в состав которого входят представители основных конфессий Украины, кроме УПЦ (римско-католической и греко-католической церквей, раскольнической «Православной церкви Украины», ряда протестантских объединений, организаций мусульман и иудеев), заявили Зеленскому, что поддерживают проект, поскольку деятельность УПЦ якобы направляется из Москвы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия с тревогой наблюдает за очередными шагами по углублению религиозного раскола на Украине и призывает международные структуры перестать поощрять Киев своим молчанием. Дипломат добавила, что у УПЦ отнимают храмы, а киевский режим намеревается поставить крупнейшую церковь страны вне закона.

Представитель МИД 17 августа назвала поддерживающих запрет деятельности канонической Украинской православной церкви сатанистами.

Обозреватель ИА Регнум Владислав Совин в своей статье отметил, что спасти православие на Украине в нынешней ситуации может лишь победа России.