Вашингтон, 21 августа, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Управление верховного комиссара ООН по правам человека приступило к анализу положений принятого Киевом закона о фактическом запрете Украинской православной церкви (Московского патриархата). Об этом 21 августа сообщила представитель организации Элизабет Троссел.

Наталия Федосенко/ТАСС

«Мы знаем о принятии этого закона украинским парламентом и находимся в процессе получения закона и анализа его положений», — процитировало её агентство «РИА Новости».

Троссел отметила, что УВКПЧ продолжит наблюдать за ситуацией с УПЦ на Украине и информировать о ней.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект о запрете канонической УПЦ. Закон поддержали 265 депутатов при 226 необходимых голосах. Он вступит в силу через 30 дней со дня опубликования.

В МИД РФ 20 августа действия Киева назвали попыткой надругаться над верой в угоду политическим целям. Пренебрегая верой своих граждан, Украина лишь углубляет раскол украинского общества. В подобных действиях прослеживается чёткая цель — разрушить вековые духовные устои народа, добавили в ведомстве.

Советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов в тот же день заявил, что закон о фактическом запрете УПЦ попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы и обеспечивает возможность широкого развёртывания антицерковных гонений со стороны киевского режима.