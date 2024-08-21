Киев, 22 августа, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский доложил патриарху Константинопольскому Варфоломею о законе, запрещающем на Украине каноническую Украинскую православную церковь (Московского патриархата). Они провели телефонный разговор на эту тему.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Варфоломей

В своём Telegram-канале глава киевского режима написал, что в беседе с патриархом подчеркнул важность указанного документа для страны. Он утверждает, что закон якобы сделает Украину «духовно независимой». Глава режима также заявил, что киевские власти будто бы стремятся укреплять православие в стране.

Кроме того, он и Варфоломей обсудили ситуацию в стране и назвали положительными процессы в ней. Они затронули в разговоре тему недавнего визита киевской делегации в Константинопольский патриархат. Стороны также подчеркнули, что ожидают ответную поездку представителей Константинопольской православной церкви на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Документ вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент отметил, что решение запретить на Украине деятельность канонической УПЦ противоречит конституции страны. Он напомнил, что ранее юридическое управление Верховной рады установило указанное несоответствие.

Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов заявил, что закон о запрете УПЦ попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы. Он пообещал, что Священный синод РПЦ даст оценку этому «акту преследования» канонического православия на Украине».

Управление верховного комиссара ООН по правам человека объявило о том, что проведёт анализ положений закона о запрете УПЦ.