Симферополь, 22 августа, 2024, 10:52 — ИА Регнум. В Крыму арестовали задержанных на полуострове трёх агентов Главного разведывательного управления (ГУР) минобороны Украины. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», ― уточнили в управлении.

По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, трёх агентов украинской разведки задержали 22 августа в Керчи и Севастополе. Установлено, что двое россиян и гражданин Молдавии планировали подрывы и диверсии и собирали информацию о Вооружённых силах России.

В ведомстве уточнили, что один из задержанных россиян прошёл на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи.

«Он изготовил самодельное взрывное устройство, использованное в июле 2024 года при минировании газопровода в Республике Крым. При его задержании в личном автомобиле было обнаружено аналогичное взрывное устройство», ― говорится в сообщении ФСБ.

Задержанный в Керчи молдаванин ранее был судим за совершение кражи на территории Украины. В апреле 2024 года он самостоятельно через интернет установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины, по заданию которого осуществлял сбор и передачу сведений, включая фото — и видеоматериалы мест дислокации военной техники и позиций противовоздушной обороны ВС РФ, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника.

Также сотрудники спецслужб задержали завербованного ГУР 51-летнего жителя Севастополя. Он предоставлял украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова, адресах проживания высокопоставленных военнослужащих ВС РФ и используемых ими автомобилях.

ФСБ показала видео с допросом трёх задержанных украинских агентов.

«Все задержанные фигуранты дают признательные показания», ― отметили в ЦОС.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля в Крыму задержали агента украинских спецслужб. Завербованный сотрудниками ГУР мужчина передавал в Киев информацию о российских военных. Они касались мест постоянной дислокации российских военных в Крыму и Севастополе. Украинец устанавливал камеры видеонаблюдения и передавал информацию в режиме реального времени. В отношении него возбудили дело о шпионаже и отправили под арест.

3 июня ФСБ раскрыла агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе. Установлено, что один из пойманных агентов спецслужб Украины планировал совершить диверсию на военном аэродроме, второй — подорвать высокопоставленного офицера.