Симферополь, 12 июля, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Агента украинских спецслужб задержали в Крыму. Мужчина передавал в Киев информацию о российских военных, сообщили 12 июля в региональном управлении ФСБ.

РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

«В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины, 1982 года рождения, находясь на территории Украины, привлечён к конфиденциальному сотрудничеству ГУР МОУ [Главным управлением разведки министерства обороны Украины]», — сообщили в ведомстве.

Сведения, которые он передавал украинским кураторам, касались мест постоянной дислокации российских военных в Крыму и Севастополе. Он устанавливал камеры видеонаблюдения и передавал информацию в режиме реального времени.

Следственный комитет ведомства возбудил уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). По решению суда обвиняемого в шпионаже отправили под арест.

Как сообщало ИА Регнум, следственное управление ФСБ в конце июня возбудило уголовное дело о шпионаже против двух граждан Украины, которые передавали в Киев данные о местах расположения подразделений ВС РФ в Запорожской области. Сведения они собирали на территории города Токмака. Эти данные ВСУ использовали для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по российским войскам. Обоих задержанных отправили под арест до суда.