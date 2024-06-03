Севастополь, 3 июня, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Один из пойманных в Севастополе агентов спецслужб Украины планировал совершить диверсию на военном аэродроме, второй — подорвать высокопоставленного офицера, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В ведомстве уточнили, что мужчина был завербован ГУР Украины в апреле 2022 года, не выезжая из России, через переписку в мессенджере WhatsApp.

«Позднее куратор из ГУР поставил севастопольцу задачу — совершить диверсию на военном аэродроме в поселке Кача, используя взрывчатку, изъятую из тайника», — говорится в сообщении.

Другой задержанный по заданию СБУ должен был устранить высокопоставленных офицеров Черноморского флота России. Получив посылку, в которой находились два самодельных взрывных устройства, агент «должен был заложить взрывчатку под автомобиль офицера, первого в списке на устранение, и дистанционно совершить подрыв».

Как передавало ИА Регнум, ФСБ раскрыла агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе. В ходе мероприятий были задержаны пять человек. Их завербовали на территории Запорожской области. При обысках в домах подозреваемых были обнаружены три готовые бомбы и несколько килограммов взрывчатых веществ, в том числе производства Великобритании.

Возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене и подготовке террористического акта, отметила также ФСБ.

30 мая сотрудники ФСБ задержали в Крыму четверых завербованных Киевом диверсантов, которым украинские спецслужбы поручили подорвать железнодорожное полотно на разных участках, чтобы парализовать движение поездов, в том числе составов военного назначения. Один из задержанных рассказал, что он должен был остановить взрывом поезд, по которому затем планировалось нанести ракетный удар.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и о незаконных приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. З ст. 222.1 УК РФ). При обысках у них изъяли четыре взрывных устройства (каждое весом в килограмм) из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества C-4.