Севастополь, 3 июня, 2024, 12:53 — ИА Регнум. ФСБ раскрыла агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе, сообщило ведомство 3 июня, передают «Известия».

Иван Шилов ИА Регнум

Сеть была создана для проведения диверсий против военнослужащих Черноморского флота (ЧФ РФ), а также на объектах инфраструктуры, сказано в сообщении службы.

«Федеральной службой безопасности вскрыта агентурная группа украинских спецслужб в городе Севастополе, созданная для совершения диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ЧФ РФ», — отметила ФСБ.

В ходе мероприятий были задержаны пять человек. Их завербовали на территории Запорожской области. При обысках в домах подозреваемых были обнаружены три готовые бомбы и несколько килограммов взрывчатых веществ, в том числе производства Великобритании.

Возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене и подготовке террористического акта, отметила также ФСБ.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года ФСБ сообщила, что сотрудники ведомства выявили в Крыму обширную агентурную сеть украинских спецслужб. В течение года были задержаны 18 украинских агентов и их пособников по подозрению в проведении диверсий и подрывов автомобилей. Кроме того, за год в регионе было пресечено 14 терактов и диверсий, обнаружено 15 схронов, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и 200 кг взрывчатки.

31 мая ФСБ сообщила о задержании жителя Севастополя, готовившего покушение на высокопоставленного военнослужащего Черноморского флота. На допросе подозреваемый рассказал, что летом 2022 года познакомился в интернете с представителем украинских спецслужб. Сначала они обсуждали политические темы, затем на него вышли сотрудники СБУ и предложили работу за вознаграждение, заявил задержанный.