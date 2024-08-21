Москва, 21 августа, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Российские военные сбили украинский истребитель Су-27, который пытался ударить по Курской области. Об этом 21 августа сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Михаил Метцель / ТАСС

«При попытке удара по Курской области сбит истребитель Су-27 ВВС Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевой самолёт был уничтожен расчётом зенитного ракетного комплекса «Бук-М3». Истребитель пытался сбросить управляемые авиабомбы на территорию российского региона.

Как передавало ИА Регнум, российский вертолёт Ми-28НМ ночью, используя тепловизор, уничтожил бронетехнику и личный состав Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области. Экипаж поразил цели управляемыми противотанковыми ракетами, после чего пилоты благополучно вернулись на площадку вылета. Разведка доложила о точном попадании.

21 августа российская авиация за сутки нанесла удары по районам скопления резервов ВСУ в восьми населённых пунктах приграничной Сумской области. Под удары попали подразделения 22-й и 41-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4400 военных.

20 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Апти Алаудинов заявил, что украинские войска остановлены на всей территории Курской области.