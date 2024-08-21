Москва, 21 августа, 2024, 14:21 — ИА Регнум. За всё время боевых действий на курском направлении Вооружённые силы Украины потеряли более 4400 военнослужащих и 65 танков, сообщили 21 августа в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России. Кадр из видео Уничтоженная техника ВСУ в приграничном районе Курской области

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял <…> 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин», — следует из сводки российского оборонного ведомства.

Кроме того, российские военные на этом направлении уничтожили пять установок зенитных ракетных комплексов, девять пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 31 артиллерийское орудие, а также четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

В Минобороны сообщили, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Как проинформировало 21 августа ИА Регнум, украинская армия потеряла за сутки до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники на курском направлении. На этом направлении за минувшие сутки ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Апанасовка, Вишневка, Борки, Нижний Клин, Косица, Свердликово, Снагость и Казачья Локня.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов заявил, что ВСУ на курском направлении остановлены, российские военные начали «задвигать» противника обратно. По его словам, на этом направлении остаются несколько населённых пунктов, где на окраинах находятся украинские военные.