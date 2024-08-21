Москва, 21 августа, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Российская авиация за сутки нанесла удары по районам скопления резервов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в восьми населённых пунктах Сумской области. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ в Сумской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под удары попали подразделения 22-й и 41-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона в районах населённых пунктов Белополье, Глухов, Бояро-Лежачи, Новые Вирки, Краснополье, Писаревка, Покровка, Могрица и Юнаковка.

Как ранее передавало ИА Регнум, украинская армия потеряла за сутки до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники на курском направлении. На этом направлении ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Апанасовка, Вишневка, Борки, Нижний Клин, Косица, Свердликово, Снагость и Казачья Локня.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4400 военных.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов заявил, что ВСУ на курском направлении остановлены, российские военные начали «задвигать» противника обратно. По его словам, на этом направлении остаются несколько населённых пунктов, где на окраинах находятся украинские военные.