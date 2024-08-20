Москва, 20 августа, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Украинские войска остановлены на всей территории Курской области. Об этом 20 августа заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

РИА Новости Американская автоматическая винтовка FN SCAR на месте ликвидации украинской ДРГ у села Кремяное в Курской области

«Первые дни мы были заняты тем, что останавливали основные силы противника, и нам это удалось. Противник полностью по всему периметру остановлен», — сказал Алаудинов в эфире «Россия 1».

Он добавил, что российские военные уничтожили основные ресурсы ВСУ, которые у них были для продвижения, а также передовые эшелоны.

Как ранее передавало ИА Регнум, Алаудинов заявил, что боевые действия на курском направлении, как и вся специальная военная операция, могут завершиться в ближайшие два-три месяца.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона.

Всего с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3800 человек. Также российские военные ликвидировали 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортёров, 281 боевую бронированную машину, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов.