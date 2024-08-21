Курск, 21 августа, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Среди пленных на участке спецназа «Ахмат» в Курской области иностранных наёмников нет. Об этом 21 августа сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Павел Лисицын/РИА Новости

«На том участке, где мы взяли пленных, ни одного иностранца на данный момент нет», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, Алаудинов 20 августа заявил, что в число иностранных наёмников, которые вторглись в Курскую область, вошли военнослужащие подразделений НАТО.

19 августа российские военные взяли в плен 15 иностранных наёмников в Суджанском районе Курской области.

Американская частная военная компания Forward Observations Group 20 августа выложила в соцсети снимок своих бойцов, которые участвуют на стороне ВСУ в боях на границе Курской области. На фото трое западных военных с синими повязками позируют на фоне бронемашины HMMWV. В качестве геолокации указана Курская область.

МИД России заявил, что участие американской ЧВК в нападении на Курскую область доказывает вовлечённость США как непосредственного участника украинского конфликта.