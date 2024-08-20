Москва, 20 августа, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Американская частная военная компании Forward Observations Group выложила в социальной сети снимок своих бойцов, которые участвуют на стороне украинской армии в боях на границе Курской области.

Forward Observations Group

«Ребята в Курске», — гласит подпись под фото, выложенном на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ).

На фотографии трое западных военных с синими повязками позируют на фоне украинской бронемашины HMMWV. В качестве геолокации к снимку указана Курская область.

По данным RT, в центре на фотографии находится основатель Forward Observations Group Деррик Бейлс.

Как передавало 20 августа ИА Регнум, командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в число иностранных наёмников, которые вторглись на территорию Курской области, вошли военнослужащие подразделений НАТО.

Как стало известно 19 августа, российские военные взяли в плен 15 иностранных наёмников, выступающих на стороне ВСУ, в Суджанском районе в Курской области. Ударами FPV-дронов российские бойцы уничтожили пять бронемашин НАТО (в том числе Cougar) и три бронетранспортёра «Казак-2».

Жительница села в Курской области Ирина Кириченко 19 августа рассказала, что в Суджанский район заходили иностранные наёмники, в том числе из Франции и Польши.