Москва, 20 августа, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Участие американской частной военной компании во вторжении ВСУ в Курскую область доказывает вовлечённость США как непосредственного участника конфликта. Об этом 20 августа говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press Суджа

Отмечается, что МИД вызвал временного поверенного в делах США в России Стефани Холмс. Ей заявлен решительный протест в связи с действиями незаконно проникших в Курскую область американских журналистов, а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК во вторжении ВСУ на территорию России.

«Подчёркнуто, что подобные действия, идущие вразрез с утверждениями администрации Джо Байдена о своей якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию, со всей очевидностью доказывают вовлечённость США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.

МИД заявил, что в отношении причастных к этим преступлениям американских граждан будут проведены следственные действия. При этом все иностранные наёмники, нелегально пересекающие границу, автоматически становятся законной военной целью для российской армии.

Как ранее передавало ИА Регнум, американская ЧВК Forward Observations Group выложила в соцсети снимок своих бойцов, которые участвуют на стороне ВСУ в боях на границе Курской области. На фото трое западных военных с синими повязками позируют на фоне бронемашины HMMWV. В качестве геолокации указана Курская область.

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов 20 августа заявил, что в число иностранных наёмников, которые вторглись в Курскую область, вошли военнослужащие подразделений НАТО.

19 августа российские военные взяли в плен 15 иностранных наёмников в Суджанском районе Курской области.

Жительница села в Курской области Ирина Кириченко 19 августа рассказала, что в Суджанский район заходили иностранные наёмники, в том числе из Франции и Польши.