Москва, 19 августа, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России взяли в плен 15 иностранных наёмников, выступающих на стороне киевского режима, в Суджанском районе Курской области. Об этом 19 августа сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.

Павел Лисицын/РИА Новости

Уточняется, что наёмников удалось взять в плен благодаря совместной работе нескольких подразделений ВС РФ при поддержке авиации.

«Также в ходе работы морпехов 810-й бригады Черноморского флота ударами FPV-дронов уничтожены пять натовских бронемашин (в том числе Cougar) и три бронетранспортёра «Казак-2», — говорится в сообщении.

Колонну украинской бронетехники удалось накрыть во время её передислокации на территории Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 августа жительница приграничных районов Курской области Ирина Кириченко рассказала, что в её село Черкасское Поречное Суджанского района заходили иностранные наёмники украинских формирований, в том числе из Франции и Польши. По словам женщины, ей удалось от них спрятаться и остаться незамеченной.

Военнопленный боец ВСУ по фамилии Боченко 16 августа также сообщил об иностранных наёмниках в рядах украинских формирований, которые принимают участие в нападении на Курскую область.

Украинские боевики 6 августа начали нападение на Курскую область. Подразделения ВС России остановили их в приграничных районах региона, не позволив ВСУ зайти вглубь российской территории.