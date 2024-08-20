Курск, 20 августа, 2024, 14:03 — ИА Регнум. В число иностранных наёмников украинских формирований, которые вторглись на территорию Курской области, входят военнослужащие подразделений НАТО. Такое мнение 20 августа высказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

flickr.com / NATO North Atlantic Treaty Organization

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) добавили в состав своих войск для нападения на российский регион такое огромное количество иностранных наёмников, какое только смогли собрать.

«Я так думаю, среди этих иностранных наёмников нам надо отметить, что есть люди, которые являются непосредственно служащими подразделений блока НАТО», — сказал Алаудинов.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа стало известно, что армия России взяла в плен 15 воюющих на стороне киевского режима иностранных наёмников в Суджанском районе Курской области. Операция стала возможна благодаря совместной работе нескольких российских подразделений при поддержке авиации.

Ранее в этот же день жительница приграничных районов Курской области Ирина Кириченко сообщила, что в их село Черкасское Поречное Суджанского района заходили иностранные наёмники украинской армии, в том числе из Франции и Польши. По словам женщин, ей удалось спрятаться и остаться незаметной.

Военнопленный ВСУ по фамилии Боченко 16 августа рассказал об иностранных наёмниках в рядах украинских формирований, которые принимают участие в атаке на Курскую область. По словам пленного, он слышал от командования ВСУ, что оно планировало действия с западными инструкторами, которые были главными.

Украинские войска с 6 августа начали нападение на Курскую область. Подразделения армии России остановили их в приграничных районах региона, не позволив ВСУ зайти вглубь российской территории.