Москва, 21 августа, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин захотел лично увидеть результаты принятых мер по улучшению жизни в Кабардино-Балкарии (КБР), а также решить некоторые вопросы в республике. Об этом 21 августа заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, комментируя посещение российским лидером этого региона.

Максим Блинов/РИА Новости Владимир Путин во время посещения сельскохозяйственного предприятия ООО «Агро-07» в Кабардино-Балкарии

Президент России Владимир Путин 20 августа впервые с 2019 года приехал в Кабардино-Балкарскую Республику в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ.

«Ранее кавказские регионы были одними из самых бедных и проблемных. Выходцы с Кавказа пополняли различные преступные группировки, а социальные проблемы не решались. Путь этих регионов был сложным. Были предприняты серьёзные меры по улучшению ситуации. На это были направлены федеральные средства. Президент России захотел увидеть результат этих мер и решить некоторые вопросы», — отметил Матвейчев.

Он добавил, что Кабардино-Балкария — один из центральных регионов Кавказа. На её территории находятся места притяжения туристов, например, Эльбрус. Здесь активно развивается туристический кластер. На фоне антироссийских санкций внутренний туризм в стране растёт со скоростью 15% в год, а в некоторых регионах прирост достигает 25–30%.

Матвейчев подчеркнул, что в Кабардино-Балкарии ставятся рекорды в туристической сфере. За пять лет количество туристов выросло в два раза — до 2,5 млн человек. Это очень хорошие темпы роста. В республике обновляется туристическая инфраструктура, строятся новые отели. Кроме того, задействовано много представителей малого и среднего бизнеса, которые получают федеральную поддержку.

«Туристы перестали бояться бывать на Кавказе, как это было 10–15 лет назад. Тогда поездка на Кавказ была своего рода подвигом, туда ездили только экстремалы или некоторые любители горных лыж. Сейчас Кавказ заполнен туристами и кавказское гостеприимство проявляется в полной мере», — отметил Матвейчев.

Он добавил, что, кроме этого, в Кабардино-Балкарии наращивают темпы сельскохозяйственного производства. К тому же в регионе развивают IT-сферу. В Нальчике строится IT-парк, где будут развивать высокие технологии в области интернета. Здесь появятся филиалы крупных российских IT-компаний, что подтолкнёт развитие региона и сделает его более инновационным.

Матвейчев отметил, что в регионе развивается социальная сфера. В последнее время в республике было построено около 15 школ, семь школ находятся в стадии строительства, возводятся детские сады и поликлиники. Всё делается для улучшения жизни людей. Депутат добавил, что местные жители довольны развитием региона. Президента России встречали, как говорится, овациями, потому что жители помнят, как было раньше и как преобразилась республика сейчас. И это можно сказать обо всём Кавказском регионе, уточнил он.

Путин накануне посетил сразу три кавказских региона России. В КБР президент посетил садоводческое хозяйство ООО «Агро 07». Руководитель этой агрокомпании Рашид Тумов угостил главу государства яблоками. Тумов показал российскому лидеру, какие сорта яблок они выращивают, и рассказал о производстве.

Путин также провёл встречу с главой республики Казбеком Коковым. Он отметил хорошие показатели в области сельского хозяйства региона и заявил, что они являются хорошим примером для других регионов.

Президент России в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ посетил также Северную Осетию — Аланию и Чечню.