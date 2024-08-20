Нальчик, 20 августа, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин впервые с 2019 года приехал в Кабардино-Балкарскую Республику (КБР) в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО).

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Глава государства в ходе поездки в республику посетит садоводческое хозяйство ООО «Агро 07».

Российского лидера в поездке сопровождают глава КБР Казбек Коков, полпред президента в СКФО Юрий Чайка и глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. После знакомства с работой предприятия Путин собирается провести встречу с Коковым.

До этого президент приезжал в регион в ноябре 2019 года. Тогда он провёл в Нальчике заседание Совета по межнациональным отношениям и посетил детскую академию творчества «Солнечный город».

Как сообщало ИА Регнум, во второй половине мая Путин провёл рабочую встречу с Коковым в Кремле. В ходе неё глава региона рассказал президенту о социально-экономическом развитии республики и реализации главных проектов.

При этом глава КБР уделил особое внимание развитию курорта «Эльбрус» и работе над проектом IT-парка. Он уточнил, что также ожидается скорый запуск Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината в регионе.