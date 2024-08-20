Нальчик, 20 августа, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина во время его поездки в Кабардино-Балкарию 20 августа при встрече в Нальчике угостили яблоками. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

Администрация президента России. Кадр из видео

Руководитель агрокомпании садоводческого хозяйства «Агро 07» Рашид Тумов, предложивший фрукты главе государства, рассказал, что заложил первый сад площадью 30 га. Спрос оказался очень высоким, теперь у него площадь яблоневых садов выросла до 200 га.

«В Кабардино-Балкарии — рекордные урожаи», — отметил Зарубин в Telegram-канале.

Путин также посетил садоводческое хозяйство. Тумов показал ему, какие сорта яблок там выращивают, и рассказал о производстве. Пюре, пастила и другая продукция, выпускаемая на предприятии, полезна для здоровья, отметил он.

«Лучше, чем жвачка», — сказал глава предприятия.

Президент полностью согласился с этим утверждением.

Как предавало ИА Регнум, Путин 20 августа посетил Кабардино-Балкарию впервые с 2019 года. Его сопровождают глава республики Казбек Коков, полпред президента в СКФО Юрий Чайка и глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. Программой поездки также предусмотрена встреча президента с главой КБР.

Путин 20 мая провёл рабочую встречу с Коковым. Глава республики рассказал о развитии региона, исполнении инвестиционных проектов и планах на следующие годы.