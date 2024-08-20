Владикавказ, 20 августа, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после встречи с главой Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло во Владикавказе вышел на площадь Свободы пообщаться с местными жителями, которые ждали российского лидера в центре города несколько часов.

Кадр из видео

Пришедшие на площадь радостно встретили главу государства, махали руками и кричали. Многие побежали, чтобы успеть встать поближе к президенту. Встретиться с Путиным пришли жители разных возрастов, были те, кто привёл детей.

Российский лидер пожал руки некоторым собравшимся. Жители фотографировали его, некоторым даже удалось сделать селфи.

Как предавало ИА Регнум, Путин 20 августа прибыл в рамках рабочей поездки в Кабардино-Балкарскую Республику. Там он ознакомился с работой садоводческого хозяйства ООО «Агро 07» и провёл встречу с главой региона Казбеком Коковым.

После этого президент посетил Северную Осетию. Он в том числе возложил цветы на мемориальном комплексе «Город ангелов» в Беслане, посвященном жертвам теракта в школе № 1 в 2004 году, а также совершил земной поклон в память о погибших.