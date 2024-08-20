Нальчик, 20 августа, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Кабардино-Балкарию провёл встречу с главой республики Казбеком Коковым. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Кремля.

Администрация президента России. Кадр из видео Рабочая встреча Владимира Путина с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым

«Хочу вас поздравить с тем, что происходит в области сельского хозяйства. Конечно, это очень хорошие показатели, хороший пример для других регионов. В восемь с лишним раз увеличили производство продукции плодоовощной, и всё высокотехнологично: и места хранения, и упаковку свою производите. В общем, всё по полному циклу, здорово», — сказал Путин в начале встречи.

Глава республики поблагодарил президента за визит и всестороннюю поддержку и рассказал об основных показателях первого полугодия 2024 года. Он отметил рост показателей в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и туристической отрасли.

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Как предавало ИА Регнум, Путин посетил Кабардино-Балкарию впервые с 2019 года. Помимо Кокова, его сопровождали полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и глава Минсельхоза Оксана Лут. Президент посетил садоводческое хозяйство.

Путин проводил рабочую встречу с Коковым 20 мая. Тогда глава республики рассказал о развитии региона, исполнении инвестиционных проектов и планах на следующие годы.