Грозный, 20 августа, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Чечню. Об этом 20 августа сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Президент России Владимир Владимирович Путин прибыл в Чеченскую Республику. В рамках визита запланирована насыщенная программа», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Как предавало ИА Регнум, 30 мая Путин на встрече с многодетными семьями, награждёнными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня», заявил, что постарается посетить Чечню. Он отметил, что ознакомился с планами развития Грозного, и признался, что с удивлением наблюдает, какими темпами развивается республика.

20 августа Путин прибыл в рамках рабочей поездки в Кабардино-Балкарию. Там он ознакомился с работой садоводческого хозяйства «Агро 07» и провёл встречу с главой республики Казбеком Коковым.

После этого президент посетил Северную Осетию. Он возложил цветы на мемориальном комплексе «Город ангелов» в Беслане, посвящённом жертвам теракта в школе № 1 в 2004 году, а также совершил земной поклон в память о погибших. Также президент провёл встречу с главой региона Сергеем Меняйло.