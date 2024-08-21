Москва, 21 августа, 2024, 04:47 — ИА Регнум. По меньшей мере десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) удалось сбить российским военным на подлёте к Москве, сообщил 21 августа глава города Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее он информировал о восьми уничтоженных дронах. Три первых БПЛА получилось обезвредить над территорией подмосковного Подольска. Информацию о районах уничтожения остальных аппаратов Собянин не уточнял.

«Сбито ещё два беспилотника, летевших на Москву», — написал мэр в своём Telegram-канале.

В отражении нападений участвует российская система противовоздушной обороны (ПВО). По словам Собянина, пресечь атаки помогла эшелонированная защита, которую создали для Москвы.

Он также добавил, что речь идёт об одной из самых масштабных попыток атаковать российскую столицу с использованием БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 10 мая в Подольске также уничтожили беспилотник, который следовал в сторону Москвы. 11 июля российские военные обезвредили в Ступинском городском округе Московской области дрон, который двигался в направлении российской столицы.