Москва, 10 мая, 2024, 02:10 — ИА Регнум. В ночь на 10 мая в подмосковном городе Подольске уничтожили беспилотник на пути к столице России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Атака БПЛА на Москву

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На место происшествия выехали экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта над территорией Московской области уничтожили украинский беспилотник самолётного типа. Попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресекли в 10:15 мск. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что беспилотник сбили в городском округе Домодедово. По предварительным данным, упавшие обломки не причинили разрушений, люди не пострадали.

В апреле в одном из офисов на западе Москвы в ходе обысков силовики обнаружили дрон украинского производства «Баба-яга». Этот беспилотник способен нести боеприпасы, чаще всего мины калибра 120 мм и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 кг. Также на него устанавливают ретрансляторы, помогающие управлять небольшими FPV-дронами и наращивать дальность их полёта.