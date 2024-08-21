Москва, 21 августа, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восьмой по счёту беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который летел в сторону Москвы. Об этом написал 21 августа глава города Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Ранее он сообщал о семи таких уничтоженных дронах.

«На данный момент сбито восемь вражеских БПЛА», — проинформировал мэр в своём Telegram-канале.

Он отметил, что российские военные продолжают отражать атаки вражеских дронов.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа глава Брянской области Александр Богомаз проинформировал о 16 беспилотниках, которые были сбиты в его регионе. Изначально военные уничтожили один дрон, а после губернатор написал о семи сбитых БПЛА. Через некоторое время стало известно об обезвреживании ещё восьми беспилотников.