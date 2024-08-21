Подольск, Московская область, 21 августа, 2024, 03:23 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 21 августа сбили ещё два беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. Об этом в среду сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

РИА Новости

«В городском округе Подольск силами ПВО отражена атака ещё двух беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате падения обломков БПЛА, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте падения фрагментов дронов работают специалисты экстренных служб.

До этого Сергей Собянин сообщил, что российские военные также в городском округе Подольск отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. О последствиях падения обломков дрона не сообщалось.

Как передавало ИА Регнум, ранее силы противовоздушной обороны сбили ракету на западе Ростовской области. По словам губернатора региона Василия Голубева, воздушную цель уничтожили около 01:00 мск. По предварительной информации, в результате падения осколков жертв и разрушений нет.

В ночь на 21 августа российские военные отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в Брянской области, в течение часа нейтрализовав по меньшей мере семь воздушных целей.

Во вторник вечером, как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, силы ПВО уничтожили в небе над регионом две украинские ракеты и два БПЛА самолётного типа.