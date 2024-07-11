Ступино, Московская область, 11 июля, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Экстренные службы работают на месте падения беспилотного летательного аппарата в подмосковном Ступино. Об этом 11 июля сообщил глава городского округа Сергей Мужальских.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Сегодня в округе силами ПВО отражена атака беспилотника. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб», — написал он в Telegram-канале.

Глава округа уточнил, что падение обломков дрона не привело к разрушениям и жертвам.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Ступинском городском округе Московской области. По его словам, дрон летел на Москву. Мэр уточнил, что ранения людей и разрушения объектов удалось избежать. На место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

Местные жители сообщили о громком взрыве, который прогремел около 4:50 мск 11 июля примерно в 60 км к югу от Москвы. Очевидцы успели сфотографировать уничтоженный в небе над Ступинским районом беспилотник Вооружённых сил Украины. По их словам, они слышали два хлопка. Один из них был настолько сильным, что затряслись стёкла одного из домов и сработала сигнализация у стоящих во дворе автомобилей.

В Минобороны заявили, что российская система противовоздушной обороны нейтрализовала в ночь с 10 на 11 июля пять беспилотных летательных аппаратов в четырёх регионах России. Два из них уничтожили или перехватили в небе над Брянской областью, по одному — над территорией Тамбовской, Тульской и Московской областей.