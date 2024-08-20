Курск, 20 августа, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с момента начала боевых действий на курском направлении потеряли более 4130 человек. Об этом сообщило 20 августа Минобороны РФ.

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Также российские военные ликвидировали 58 танков, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортёров, 299 боевых бронированных машин, 131 автомобиль, 27 артиллерийских орудий. ВС России был уничтожен 131 автомобиль, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов и семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых три HIMARS и одна MLRS.

Армия России пресекла попытки украинских штурмовых групп совершить новые атаки в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька. В результате этих столкновений ВСУ потеряли свыше 60 военных, два танка и восемь бронемашин.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявил, что украинские войска остановлены на всей территории Курской области. Он добавил, что российские военные уничтожили основные ресурсы ВСУ, которые у них были для продвижения, а также передовые эшелоны.

В этот же день военные медики в регионе вступили в бой с украинскими диверсантами и спасли раненых. Уточнялось, что получаемые на курском направлении ранения отличаются от тех, которые наблюдаются на других участках фронта. Большинство из них — полевые. Днём ранее истребитель Су-34 нанёс удар по пункту временной дислокации украинского подразделения и его бронированной технике в приграничном районе Курской области.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона.