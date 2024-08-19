Белгород, 19 августа, 2024, 22:21 — ИА Регнум. Украинские военные вечером 19 августа атаковали сразу пять населённых пунктов Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сразу пять населённых пунктов подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранен ещё один мирный житель», — написал он в своём Telegram-канале.

Мужнина пострадал при ударе дрона ВСУ по селу Маломихайловка Шебекинского городского округа. Врачи выявили у него минно-взрывную травму, а также мелкие осколочные ранения лица и ног.

Пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Кроме того, в Маломихайловке повредило остекление и фасад одного коммерческого объекта, а также посекло осколками легковой автомобиль.

Ещё один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал инфраструктурный объект связи в селе Грушевка Волоконовского района, где из-за этого пропала мобильная связь. Другой дрон ударил по легковой машине в районе посёлка Октябрьский Белгородского района. Автомобиль получил ряд повреждений.

ВСУ также обстреляли посёлок Горьковский и село Безымено в Грайворонском городском округе. В Горьковском в результате этого частично разрушен частный дом, а в Безымено один дом сгорел.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа Вячеслав Гладков проинформировал о том, что в Белгородской области две женщины пострадали в результате атак украинских БПЛА. Одна из них получила ранения в селе Вязовое, а другая — в Шебекино, где дрон сдетонировал возле припаркованного автомобиля.

Позднее глава Белгородской области также написал, что ВСУ регулярно обстреливают Шебекино и ситуация в городе остаётся сложной. Он уточнил, что противник атакует населённый пункт с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО), миномётов, ствольной артиллерии и FPV-дронов.